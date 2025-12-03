Etats-Unis : les procédures d'immigration suspendues pour les citoyens de 19 pays

Les Etats-Unis ont suspendu toutes les procédures de demandes liées l'immigration, pour les ressortissants de 19 pays que la maison blanche a inscrits sur sa liste noire de Travel-Ban, depuis le début de l'année.

Les demandes de carte verte, de visa, d'Asile ou encore de naturalisation ont été interrompues dans le cadre des changements radicaux décrétés par le président Trump en matière d'immigration à la suite de la fusillade qui a coûté la vie à deux soldats de la Garde nationale.

Ces mesures ont été présentées dans une note de service publiée mardi sur le site web des Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis.

Il appartient au directeur de l'agence, Joseph Edlow, de décider quand lever cette suspension, indique la note de service.

En juin, l'administration a interdit aux citoyens de 12 pays de se rendre aux États-Unis et a restreint l'accès à ceux de sept autres pays, invoquant des raisons de sécurité nationale.

L'interdiction s'appliquait aux citoyens d'Afghanistan, du Myanmar, du Tchad, de la République du Congo, de Guinée-Équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen, tandis que l'accès restreint s'appliquait aux personnes originaires du Burundi, de Cuba, du Laos, de Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela.

Il s'agit de pays que Donald Trump a qualifiés de « hautement risqués ».

Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour la reprise des procédures.

À l'époque, aucune mesure n'a été prise à l'encontre des immigrants originaires de ces pays qui se trouvaient déjà aux États-Unis avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de voyager.

Mais aujourd'hui, les informations communiquées par l'USCIS indiquent que les personnes déjà présentes aux États-Unis, quelle que soit leur date d'arrivée, feront l'objet d'une surveillance accrue.

L'agence a déclaré qu'elle procéderait à un examen complet de toutes les « demandes d'allocations approuvées » pour les immigrants entrés dans le pays sous l'administration Biden.

L'agence a invoqué la fusillade qui a coûté la vie à deux soldats de la Garde nationale et blessé un autre, perpétrée par un suspect de nationalité afghane, pour justifier cette suspension et le renforcement des contrôles pour les ressortissants de ces pays. Un soldat de la Garde nationale a été tué et un autre blessé lors de cette fusillade qui s'est produite près de la Maison Blanche pendant la semaine de Thanksgiving.

« Compte tenu des préoccupations identifiées et de la menace qui pèse sur le peuple américain, l'USCIS a déterminé qu'il était nécessaire de procéder à un réexamen complet, à des entretiens potentiels et à de nouveaux entretiens avec tous les étrangers provenant de pays à haut risque qui sont entrés aux États-Unis à compter du 20 janvier 2021 », a déclaré l'agence.

L'agence a déclaré dans une note de service mardi qu'elle établirait dans un délai de 90 jours une liste hiérarchisée d'immigrants à examiner et, si nécessaire, à renvoyer aux services chargés de l'application des lois en matière d'immigration ou à d'autres services chargés de l'application des lois.

Depuis la fusillade, l'administration a annoncé une série de décisions visant à contrôler les immigrants déjà présents dans le pays et ceux qui souhaitent venir aux États-Unis.

La semaine dernière, le directeur de l'USCIS a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que son agence allait réexaminer les demandes de carte verte des ressortissants de pays « préoccupants ». Mais la directive publiée mardi va plus loin et précise davantage qui sera concerné par cette mesure.

L'USCIS a également déclaré la semaine dernière qu'il suspendait toutes les décisions d'asile, et le département d'État a déclaré qu'il suspendait les visas pour les Afghans qui ont aidé les États-Unis dans leur effort de guerre.

Quelques jours avant la fusillade, l'USCIS a déclaré dans une note séparée que l'administration examinerait les dossiers de tous les réfugiés entrés aux États-Unis sous l'administration Biden.

Les détracteurs ont déclaré que les mesures prises par l'administration Trump équivalaient à une punition collective infligée aux immigrants.