Maroc : la culture du safran gagne du terrain dans les régions montagneuses

AP   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

La culture du safran prospère dans plusieurs zones de la commune d'Iknioan, qui fait administrativement partie de la province de Tinghir, au Maroc, cette ville située en plein cœur de deux massifs montagneux dans le sud-ouest et le nord-ouest.

Les habitants considèrent cette culture comme une alternative économique sur laquelle ils peuvent compter pour créer des emplois et contribuer au développement local. Nous terminons ramassage vers onze et ensuite nous ramenons notre cueillette à la maison. Viens alors les étape ou nous séparons ces feuille des graines, les nettoyons et le mettons au four pour qu'elles sèchent avant d'être misent dans des paquets, explique une habitante.

La culture du safran, ou "or rouge", a commencé dans ces régions il y a une dizaine d'années . Grâce au climat approprié, à la richesse des nappes phréatiques de la région et aux sols propices à ce type d'agriculture, les productions sont excellentes en termes de quantité et de qualité.

