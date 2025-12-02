Kenya : quand les femmes prennent le guidon à Nairobi

Elles sont avocates, scientifiques ou fonctionnaires, mais toutes partagent une même passion : la moto.

L’Inked Sisterhood, cette communauté de motardes, a été créée en 2017 pour bousculer les codes et montrer que la moto n’est pas seulement un loisir masculin. Chaque week-end, sur les routes de Nairobi, les mêmes images se répètent sous le regard médusé des passants : des femmes en cuir et casques, parcourant la ville à moto. Le groupe s’est transformé en véritable communauté, fondée sur la solidarité, l’entraide et la sécurité.

Certaines tombent enceintes, d’autres ne souhaitent plus rouler pendant un moment, alors elles s’arrêtent puis reviennent. C’est pour cela que nous tenons un registre explique Lucy Monyenye, avocate et motarde.

Pour ces femmes, les clichés restent l’un des principaux obstacles. La moto est pour elles un symbole d’indépendance et un moyen d’évasion après des semaines de travail. Certaines y voient même un outil d’émancipation. À l’origine simple réseau pour connecter les femmes, alors minoritaires sur les routes, l’Inked Sisterhood a gagné en popularité et force désormais le respect.

Au-delà de la moto, l’Inked Sisterhood organise également des actions caritatives, des campagnes de plantation d’arbres et des randonnées commémoratives, reliant leur passion à un impact social plus large.