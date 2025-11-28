Kenya : grande victoire pour le partage de semences indigènes

Une haute cour au Kenya a déclaré jeudi inconstitutionnelles certaines sections d’une loi sur les semences qui empêchaient les agriculteurs de partager et de vendre des semences indigènes, une décision qualifiée de victoire historique pour la sécurité alimentaire par les défenseurs de l’alimentation.

Selon une loi sur les semences signée en 2012, les agriculteurs au Kenya risquaient jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende d’un million de shillings kenyans (7 700 $) pour avoir partagé des semences via leurs banques communautaires de semences.

La juge Rhoda Rutto a déclaré jeudi que les sections de la loi donnant aux responsables gouvernementaux le pouvoir de perquisitionner les banques de semences et de saisir les semences étaient également inconstitutionnelles.

La loi avait été introduite comme une mesure visant à freiner la vente croissante de semences contrefaites, qui entraînaient des pertes dans le secteur agricole, et réservait les droits exclusifs de commerce de semences aux entreprises agréées.

L’affaire avait été déposée par 15 petits agriculteurs membres de banques communautaires de semences, qui fonctionnent depuis des années en préservant et en partageant des semences entre collègues.

Un agriculteur, Samuel Wathome, qui faisait partie des 15, a déclaré que les anciennes pratiques agricoles avaient été réhabilitées. "Ma grand-mère conservait les semences, et aujourd’hui le tribunal a dit que je peux faire la même chose pour mes petits-enfants sans craindre la police ou la prison", a-t-il déclaré.

Elizabeth Atieno, militante pour l’alimentation chez Greenpeace Afrique, a qualifié cette victoire de "victoire pour notre culture, notre résilience et notre avenir".

"En validant les semences indigènes, le tribunal a porté un coup à l’emprise des entreprises sur notre système alimentaire. Nous pouvons enfin dire qu’au Kenya, nourrir sa communauté avec des semences locales, adaptées au climat, n’est plus un crime", a-t-elle affirmé.

Les défenseurs de l’alimentation ont, par le passé, encouragé les gouvernements à travailler avec les agriculteurs pour préserver les semences indigènes comme moyen de garantir la sécurité alimentaire en offrant davantage de variétés végétales.

On pense que les semences indigènes sont résistantes à la sécheresse et adaptées aux conditions climatiques de leurs régions d’origine, ce qui leur permet souvent de surpasser les semences hybrides.

Le Kenya dispose d’une banque nationale de semences près de la capitale Nairobi, où les semences indigènes sont conservées dans des chambres froides, mais les agriculteurs affirment que les banques communautaires de semences sont tout aussi importantes pour la diversité et la proximité avec les cultivateurs.

Le pays a été confronté à des difficultés dans le secteur des semences, où des semences contrefaites ont été vendues aux agriculteurs, entraînant des pertes de plusieurs millions de shillings dans un pays qui dépend d’une agriculture pluviale.