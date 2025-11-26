Bienvenue sur Africanews

Poutine joue du komuz au Kirghizistan lors d'une visite d'État aux côtés de Loukachenko

Mercredi, Vladimir Poutine a brièvement essayé le komuz, le luth kirghiz traditionnel à trois cordes, lors d'une courte halte culturelle pendant sa visite d'État. La scène s'est déroulée devant Alexandre Loukachenko et d'autres responsables réunis à Bichkek pour le sommet de l'OTSC. Ce geste a eu lieu lors d'une visite destinée à faire découvrir les traditions locales aux dirigeants en visite. Le personnel a montré combien le komuz est au cœur de la musique kirghize, et Poutine a joué quelques notes avant que le groupe ne se rende à d'autres réunions. La visite a également débouché sur la signature d'accords portant sur le commerce, l'éducation, la migration et la sécurité.

