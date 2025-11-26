Amazon déploie 2 000 robots pour répondre à la demande de Noël à Bolton (Royaume-Uni)

Face à la hausse marquée des commandes avant Noël, le centre Amazon de Bolton, dans la région du Grand Manchester, s’appuie sur environ 2 000 robots pour automatiser ses opérations et gérer le volume de milliers de colis envoyés chaque jour. Le centre fonctionne à l’inverse d’un entrepôt classique. Les robots portent les modules directement aux opérateurs, tandis qu'un logiciel fonctionnant avec une IA indique où chaque article doit être rangé. Une fois cela fait, les tapis roulants transportent les produits jusqu’aux stations d’emballage. Bolton illustre l’extension du réseau d’Amazon au Royaume-Uni. Depuis plus d’une décennie, la firme y investit des milliards de livres pour multiplier les centres logistiques, dont plusieurs fonctionnent déjà tandis que d’autres sont en projet.