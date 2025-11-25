L'Iran ferme les écoles de Téhéran face au pic de pollution

L'Iran fait face à un épisode de pollution sévère à Téhéran, où les niveaux de particules fines ont conduit à la fermeture des écoles et des crèches pour au moins quatre jours. Plusieurs employés publics ont aussi été autorisés à rester chez eux. Le smog vient surtout des vieux véhicules, des moteurs qui consomment trop et des émissions industrielles, renforcés par l'usage de carburants de mauvaise qualité. En hiver, l'absence de vent garde l'air chargé de pollution au-dessus de la ville. Téhéran est entourée de collines, un relief qui aggrave les inversions de température. Ce Mardi, l'indice de qualité de l'air a atteint 164, un niveau considéré comme malsain pour tous. Certains quartiers ont même dépassé 200. Les autorités limitent désormais la circulation et ferment temporairement certaines usines.