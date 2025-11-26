À Gaza, des enfants trouvent la paix dans des cours de musique

À Gaza, Ahmed Abu Amsha rassemble des enfants dans un camp de tentes à Deir Al Balah et leur montre comment jouer des airs simples. Il sort des guitares, des violons et de petits tambours, puis les guide sur quelques notes jusqu’à ce que le groupe trouve un rythme. L’idée est de remplacer le bruit de la guerre par quelque chose qu’ils choisissent eux-mêmes. Il enseigne désormais à environ 60 enfants. Beaucoup arrivent timides, puis restent des heures, car la musique leur offre un répit face à la tension ambiante. Depuis octobre 2023, Abu Amsha a déménagé à de nombreuses reprises, pourtant chaque halte se transforme en petite salle de classe. Où qu’il aille, des enfants le suivent avec des instruments empruntés et chantent à ses côtés.