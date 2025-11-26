Famille de cinq secourue sur un toit lors de fortes inondations à Hat Yai, en Thaïlande

Des images captées par un drone et diffusées sur Thai PBS ont montré la famille, silhouettes aux teintes pâles juchées sur le toit, faisant des signes pressants tandis que les inondations encerclaient la propriété. Quelques instants plus tard, les secouristes ont positionné un canot de sauvetage contre le bâtiment. Selon les médias locaux, ils avaient ouvert une brèche dans le toit pour échapper à la montée des eaux avant d'être repérés par les équipes de secours. La ville dans son ensemble était également fortement inondée, les rues se transformant en profonds chenaux d'eau. À Nakhon Si Thammarat, toute proche, des crues soudaines ont coupé les routes du village de Khiriwong. Une vidéo montrait des eaux rapides bloquant l'unique itinéraire pour les véhicules, empêchant une moto de traverser.