En images : violent incendie à Hong Kong : quatre morts et des blessés

Les autorités ont confirmé la mort de quatre personnes et trois blessés, tandis que des appels avaient d’abord fait état de huit victimes. Les raisons de cet écart ne sont pas encore connues. Le feu s’est propagé le long des échafaudages en bambou qui entouraient le bâtiment, projetant d’épais nuages de fumée. Des images en direct montraient les pompiers depuis des échelles hautes tenter de contenir les flammes. L’alerte a été relevée au niveau 4, un des plus élevés. La police dit avoir reçu de nombreux appels signalant des habitants coincés dans les étages.