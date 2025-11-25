Bienvenue sur Africanews

En images : dernières frappes meurtrières russes sur Kyiv

L’Ukraine a fait état de lourds dégâts à Kyiv après des frappes russes nocturnes qui ont fait au moins six morts et plus d’une douzaine de blessés. Les équipes de secours ont passé la matinée à dégager les décombres et à inspecter des bâtiments fragilisés dans plusieurs quartiers. À Sviatoshynskyi, une frappe près d’un entrepôt a fait quatre morts. À Dniprovskyi, un immeuble de neuf étages a pris feu et les secouristes ont poursuivi les recherches dans les étages supérieurs pour retrouver des victimes. Une tour à Pecherskyi a également été touchée, avant que les pompiers ne maîtrisent l’incendie. Ces attaques interviennent alors que le président Zelensky affirme que les récents pourparlers en Suisse ont contribué à affiner un possible plan de paix, même s’il reste beaucoup à faire. Les services locaux ont averti que certaines parties de Kyiv subiraient des coupures de chauffage et d’eau pendant les travaux de réparation.

