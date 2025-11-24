L'Allemagne ouvre ses marchés de Noël sous haute sécurité

L'Allemagne a lancé l'édition 2025 de ses marchés de Noël avec une sécurité nettement renforcée, en réaction aux attaques meurtrières au véhicule-bélier survenues à Magdebourg l'an dernier et à Berlin en 2016. Les visiteurs continuent de se réunir autour des stands où l'on sert du vin chaud, des saucisses grillées et des pommes caramélisées, mais de nombreux marchés utilisent désormais des blocs de béton et des patrouilles renforcées pour maîtriser le risque. Certaines petites villes ont annulé leurs événements faute de moyens pour répondre aux nouvelles exigences. Les grandes villes ont choisi d'aller de l'avant, en cherchant à concilier les impératifs de sécurité et l'atmosphère familière des lumières, des manèges et des produits artisanaux.