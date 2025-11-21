Le Soudan salue l'engagement des USA et de l'Arabie Saoudite pour la paix

Le Soudan salue les efforts déployés par les États-Unis et l'Arabie saoudite en vue mettre fin à la guerre avec les forces paramilitaires FSR.

Le Conseil souverain de transition se dit prêt à collaborer avec Washington et Riyad pour mettre fin à l'effusion de sang.

Dans une déclaration publiée sur la plateforme du réseau social américain X, les autorités ont loué ce qu'elles considèrent comme « les efforts de l'Arabie Saoudite et des États-Unis pour instaurer une paix juste et équitable au Soudan ».

Il a remercié Washington et Riyad pour leur « intérêt et leurs efforts continus visant à mettre fin aux effusions de sang au Soudan » et a affirmé que le Soudan était prêt à s'engager sérieusement avec les deux pays « afin de parvenir à la paix tant attendue par le peuple soudanais ».

Cette déclaration a été faite peu après que le président Donald Trump ait déclaré que les États-Unis « allaient commencer à travailler sur le Soudan » à la demande du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Abdel Fattah al-Burhan, président du conseil et chef de l'armée, a également remercié personnellement le prince saoudien et Trump sur son compte X.

L'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, sont engagées dans une guerre dévastatrice depuis le 15 avril 2023. Le conflit a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que plus de 140 000 civils ont fui El-Fasher, la capitale du Darfour-Nord, et l'État du Kordofan-Nord en raison des attaques des RSF depuis fin octobre.

À ce jour, les RSF contrôlent les cinq États de la région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, tandis que l'armée contrôle la plupart des 13 États restants dans le sud, le nord, l'est et le centre, y compris la capitale nationale, Khartoum.