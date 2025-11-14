La RDC crucifie le Cameroun et rêve d’un retour historique au Mondial

Un but de Chancel Mbemba dans le temps additionnel a offert à la République démocratique du Congo une victoire précieuse (1-0) face au Cameroun en demi-finale des barrages africains pour la Coupe du monde 2026.

Grâce à un but inscrit par marseillais dans le temps additionnel, la République démocratique du Congo s’est imposée 1-0 face au Cameroun jeudi à Rabat, en demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026. Les Léopards disputeront dimanche la finale de ces barrages contre le Nigeria qui s'est imposé 4 buts à 1 face au Gabon, avec une qualification mondiale en jeu.

Cette défaite marque une immense déception pour les Lions Indomptables, qui manquent ainsi une neuvième participation au Mondial. De son côté, la RDC n’a plus retrouvé la phase finale d’une Coupe du monde depuis un demi-siècle.