Un recrutement pour l’armée ghanéenne vire au drame, 6 morts à Accra

Une bousculade déclenchée par un afflux important de candidats à un recrutement dans l'armée a fait au moins six morts et de nombreux blessés dans la capitale ghanéenne.

Six personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées alors qu’elles tentaient d’accéder au stade El-Wak, où se déroulait la session de recrutement ce mercredi. D’après les premières informations, une bousculade s’est produite à l’entrée du stade en raison de l’affluence massive de candidats.

Aux alentours de 6 h 30, de nombreux jeunes auraient forcé l’entrée principale, provoquant un mouvement de foule meurtrier. Les blessés ont été rapidement transportés à l’hôpital militaire 37 de la capitale. Le recrutement a depuis été suspendu.

Les corps des six victimes devraient être restitués à leurs familles dans les plus brefs délais. Dans un communiqué, l’armée ghanéenne a exprimé ses profonds regrets et présenté ses condoléances aux familles endeuillées.