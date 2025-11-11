Afrique du Sud : l'enquête sur les crimes commis pendant l'apartheid reportée

L'enquête sur les crimes commis pendant l'apartheid en Afrique du Sud est retardée.

L’investigation porte notamment sur les allégations selon lesquelles les gouvernements sud-africains dirigés par des Noirs ont interféré avec les enquêtes sur les crimes commis pendant l'apartheid.

Elle devait démarrée le lundi 10 novembre mais a été reportée le premier en raison des objections de l'un des avocats de l'enquête.

Le président Cyril Ramaphosa a ordonné cette enquête en avril, après des décennies de pression de la part des familles des victimes, qui affirment que les gouvernements post-apartheid les ont déçues en ne poursuivant pas les responsables. Le système raciste de l'apartheid a officiellement pris fin en 1994.

Lundi, l’Autorité nationale chargée des poursuites a fait valoir qu'Ishmael Semenya, le principal responsable des preuves de l'enquête, était compromis parce qu'il avait conseillé une ancienne politique de poursuite des crimes de l'époque de l'apartheid qui avait été déclarée anticonstitutionnelle. Le juge Sisi Khampepe, responsable de l'enquête, a ordonné à la NPA et aux autres parties soutenant l'objection, y compris le ministère de la justice sud-africain, de déposer toute demande de récusation de Semenya d'ici mercredi.

Le juge a ordonné que l'enquête se poursuive le 26 novembre, date à laquelle la demande sera examinée. Semenya n'a pas fait de commentaire.

Environ 150 cas de crimes commis à l'époque de l'apartheid ont fait l'objet de recommandations de poursuites de la part de la Commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud, créée en 1996 par le président de l'époque, Nelson Mandela, dans le but de documenter les abus commis à l'époque de l'apartheid.