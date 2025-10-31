Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

USA : baisse drastique du quota de réfugiés, priorité aux Afrikaners

Des réfugiés afrikaners d'Afrique du Sud arrivent, lundi 12 mai 2025, à l'aéroport international de Dulles, en Virginie.   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Etats-Unis

Alors que le président américain Donald Trump réduit drastiquement le nombre de places de réfugiés, passant de 125000 l’année dernière à 7500, il donne également la priorité aux membres de la minorité blanche afrikaner d’Afrique du Sud.

Ce quota de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis concerne l'exercice fiscal qui a débuté le 1er octobre. L'administration a publié la nouvelle jeudi dans un avis sur le Registre fédéral.

Elle a déclaré que la réduction pour 2026 était "justifiée par des préoccupations humanitaires ou est autrement dans l'intérêt national". Depuis l'entrée en fonction de M. Trump, les États-Unis ont déclaré que les Afrikaners devraient être réinstallés parce qu'ils sont victimes de discrimination de la part de leur gouvernement dirigé par des Noirs, qu'ils sont victimes de violences fondées sur la race et que leurs terres sont saisies.

Le gouvernement sud-africain dément fermement ces affirmations, les qualifiant de "complètement fausses" et de résultat de la désinformation.

L'administration Trump avait déjà annoncé un nouveau programme en début d'année pour accélérer la relocalisation des fermiers afrikaners aux États-Unis, tout en suspendant le programme de réfugiés d'autres régions du monde.

Environ 70 Sud-Africains blancs ont été relocalisés aux États-Unis en deux groupes en mai et en juin, dans ce que les responsables américains ont décrit comme le début du programme. Au total, environ 400 Sud-Africains blancs auraient déjà été transférés aux États-Unis.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.