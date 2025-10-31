USA : baisse drastique du quota de réfugiés, priorité aux Afrikaners

Alors que le président américain Donald Trump réduit drastiquement le nombre de places de réfugiés, passant de 125000 l’année dernière à 7500, il donne également la priorité aux membres de la minorité blanche afrikaner d’Afrique du Sud.

Ce quota de réfugiés autorisés à entrer aux États-Unis concerne l'exercice fiscal qui a débuté le 1er octobre. L'administration a publié la nouvelle jeudi dans un avis sur le Registre fédéral.

Elle a déclaré que la réduction pour 2026 était "justifiée par des préoccupations humanitaires ou est autrement dans l'intérêt national". Depuis l'entrée en fonction de M. Trump, les États-Unis ont déclaré que les Afrikaners devraient être réinstallés parce qu'ils sont victimes de discrimination de la part de leur gouvernement dirigé par des Noirs, qu'ils sont victimes de violences fondées sur la race et que leurs terres sont saisies.

Le gouvernement sud-africain dément fermement ces affirmations, les qualifiant de "complètement fausses" et de résultat de la désinformation.

L'administration Trump avait déjà annoncé un nouveau programme en début d'année pour accélérer la relocalisation des fermiers afrikaners aux États-Unis, tout en suspendant le programme de réfugiés d'autres régions du monde.

Environ 70 Sud-Africains blancs ont été relocalisés aux États-Unis en deux groupes en mai et en juin, dans ce que les responsables américains ont décrit comme le début du programme. Au total, environ 400 Sud-Africains blancs auraient déjà été transférés aux États-Unis.