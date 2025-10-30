Soudan : l’ONU dénonce une spirale d’atrocités après la chute d’El-Fasher

L’interruption des réseaux de communication autour d’El-Fasher, dans le Nord-Darfour, rend difficile l’évaluation précise des dégâts causés par l’attaque des Forces de soutien rapide (FSR).

Selon des experts de l’ONU, des images satellites montrent des corps dans les rues de la ville, confirmant la gravité de la situation.

Les humanitaires craignent que peu de civils aient pu fuir après l’assaut, et que des centaines aient été tués lors de l’attaque ou pendant leur fuite.

La ville, qui restait encerclée depuis plus de 500 jours, a été prise par les FSR, avec peu de résistants encore en scène.

Des informations font état « d’atrocités à large échelle commises par les FSR à Bara, au Kordofan-Nord, après la récente prise de la ville », a également dénoncé Martha Ama Akyaa Pobee, sous-secrétaire générale de l’ONU chargée de l’Afrique, faisant état d’au moins 50 civils tués ces derniers jours.

« Des attaques de drones de la part des deux parties touchent de nouveaux territoires et de nouvelles cibles. Cela inclut le Nil Bleu, Khartoum, Sennar, le Kordofan-Sud et le Darfour-Ouest, ce qui laisse penser que la portée territoriale du conflits’élargit », a ajouté la responsable onusienne.

La chute d’El-Fasher marque un tournant dans l’intensification du conflit, qui s’étend désormais au Kordofan, à Khartoum, et dans d’autres régions, avec de nouvelles zones touchées par des frappes de drones. La situation humanitaire demeure critique, avec un risque accru de pertes supplémentaires.