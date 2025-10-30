J -100 avant le début des Jeux Olympiques d'hiver Milan-Cortina 2026

Mercredi, au Palazzo Lombardia à Milan, une cérémonie a marqué les 100 jours avant l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de 2026. Lors de cet événement, les organisateurs ont dévoilé les podiums officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques, symbolisant une étape clé dans la préparation de cet événement international.

Ils ont également présenté 12 « porteurs de la flamme numériques », qui seront les ambassadeurs virtuels du relais de la flamme, partageant le parcours sur les réseaux sociaux.

Les Jeux d’hiver de 2026 débuteront le 6 février au stade olympique de San Siro, à Milan. Environ 2 900 athlètes sont attendus pour cette nouvelle édition, la première en Italie depuis 20 ans, après Turin en 2006, et 70 ans après l’organisation de 1956 à Cortina d’Ampezzo.

La mascotte Tina, symbole des Jeux, a été présentée lors de la cérémonie, lors de laquelle Attilio Fontana, président de la Région Lombardie, Giovanni Malago, président de la Fondation Milan-Cortina 2026, et Andrea Varnier, directeur général, ont assisté. Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre des Infrastructures, a participé à distance.

Attilio Fontana a souligné que ces Jeux représentent bien plus qu’un simple événement sportif : ils sont un projet fédérateur pour toute la nation. « Le dévoilement des podiums met en lumière les montagnes et le dynamisme de la Lombardie. La flamme olympique est une invitation au monde à découvrir nos paysages, notre hospitalité et notre culture », a-t-il déclaré.

Giovanni Malago a évoqué l’engagement en faveur du développement durable, de l’inclusion et de l’impact social. « Nous voulons que Milan-Cortina 2026 laisse un héritage durable, en promouvant l’accessibilité, l’éducation, le développement durable et l’égalité des genres, bien au-delà de la période des compétitions », a-t-il affirmé.

Les nouveaux podiums, conçus par la Fondation Milan-Cortina en partenariat avec le studio italien Cavaletti + Pagliariccio, allient bois et métal, et sont modulables pour différentes disciplines. Leur conception assure également une accessibilité totale aux athlètes paralympiques, avec rampes et rebords antichute.

Enfin, l’événement a annoncé la nomination de 12 « porteurs de la flamme numériques »? créateurs de contenu, artistes, musiciens et chefs? qui relayeront le parcours de la flamme via les réseaux sociaux. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, ces ambassadeurs virtuels utiliseront les médias citoyens pour engager un public mondial et étendre la portée symbolique des Jeux.