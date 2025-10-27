Des manifestants à Tbilissi réclament des élections libres et équitables et un avenir européen

La manifestation a marqué le premier anniversaire des élections législatives dont les groupes d’opposition affirment qu’elles ont été truquées. Les manifestants brandissaient des drapeaux géorgiens, de l’UE et des États-Unis, et des responsables de l’opposition se sont joints au cortège. L’ancienne présidente Salomé Zourabichvili a assisté au rassemblement, disant à la foule qu’elle pensait que de nouvelles élections et un nouvel environnement politique étaient en vue. Les participants ont indiqué qu’ils manifestaient pour des élections libres et équitables et pour maintenir la Géorgie sur la voie d’un rapprochement avec l’Europe. Les manifestants ont aussi demandé la libération des personnes détenues et ont assuré que les rassemblements allaient se poursuivre. Les organisateurs ont affirmé que les manifestations ne s’arrêteraient pas avant ce qu’ils décrivent comme une victoire pour le peuple géorgien.