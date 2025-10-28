Violences et chaos à Douala après la réélection de Paul Biya à la présidence

À Douala, des barricades ont été érigées et des coups de feu ont éclaté dans les rues, alors que les forces de sécurité affrontaient des manifestants dénonçant ce qu’ils considèrent comme un scrutin volé à la suite de l’annonce par le Conseil constitutionnel de l’élection du Président Paul Biya pour un huitième mandat avec 53,66% des voix. Au moins quatre personnes ont perdu la vie et plus d’une centaine ont été arrêtées, tandis que la colère gagnait les grandes villes du pays. Les partisans de l’opposition, conduits par Issa Tchiroma Bakary, accusent le pouvoir d’avoir truqué l’élection et réclament la publication de résultats transparents. Les violences ont paralysé plusieurs quartiers et semé la panique parmi la population, qui évoque des scènes de chaos. Si les tensions semblent s’être quelque peu apaisées ces derniers jours, la situation demeure précaire, et des affrontements sporadiques ont encore été signalés ce 28 octobre.