Des dizaines de Palestiniens inhumés à Gaza après la restitution de dépouilles par Israël

Ils faisaient partie des 195 corps restitués par Israël dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas, selon lequel le groupe armé doit remettre les dépouilles d'otages décédés, toujours retenues à Gaza. Secouristes et proches se sont rassemblés pour prier autour des sacs en plastique blancs contenant les dépouilles, dont beaucoup n'ont pas pu être identifiées. Les corps ont ensuite été transportés dans un cimetière de Deir al-Balah, où ils ont été inhumés dans une fosse commune. Des familles venues de toute la bande de Gaza affluent à l'hôpital Nasser dans l'espoir d'identifier des proches portés disparus pendant une grande partie de la guerre. Israël a affirmé que les corps restitués étaient ceux de combattants, une affirmation qui n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Des soignants et des proches ont indiqué à l'Associated Press que certains des morts étaient des civils. Faute de matériel d'analyse ADN autorisé à entrer à Gaza et alors que de nombreux corps sont gravement décomposés, les familles s'en remettent à des effets personnels et à la reconnaissance visuelle pour identifier leurs proches.