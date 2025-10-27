45 000 manifestants à La Haye demandent au gouvernement de prioriser l'action climatique

La marche était menée par la Klimaatcrisis Coalitie (Coalition pour la crise climatique), une alliance néerlandaise qui rassemble la société civile, des organisations environnementales et des mouvements de jeunesse. Les organisateurs voulaient remettre la question climatique au cœur du débat politique, après qu’elle a été éclipsée par l’immigration et le logement pendant la campagne. Les manifestants ont exhorté le prochain gouvernement à protéger la nature, à mettre fin aux subventions aux énergies fossiles et à obliger les grands pollueurs à rendre des comptes. Alors que les banderoles de Greenpeace et de Fridays For Future se déployaient dans la foule, leurs appels à la justice climatique ont résonné près du Parlement néerlandais, à La Haye. Bien que la ville ne soit pas la capitale, elle constitue le centre politique des Pays-Bas et abrite le gouvernement ainsi que le cabinet du roi. Le pays doit se rendre aux urnes le mercredi 29 octobre 2025 pour des élections législatives anticipées, convoquées après la chute du gouvernement de coalition en juin.