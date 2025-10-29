Gambie : Yahya Jammeh annonce son retour, mais le pouvoir brandit des poursuites judiciaires

Gambie
En Gambie, Yahya Jammeh pourrait faire face à la justice en cas de retour au pays, la menace vient directement du gouvernement.
Un avertissement sans ambiguïté adressé à l’ancien président, dimanche dernier une note vocale annonçait le retour de l'homme sur le sol gambien.
Janvier 2017, Yahya Jammeh a fui le pays pour s'exiler en Guinée-Équatoriale. Il avait tenté de s'accrocher au pouvoir après l'avoir perdu dans les urnes face à Adama Barrow.
L'ex-président, âgé de 60 ans, annonce depuis quelques années vouloir mettre fin à son exil mais les autorités actuelles brandissent la menace de poursuite judiciaire à son encontre.
Aucune date précise de retour n'est indiquée dans le message de Yahya Jammeh.
Cependant, il a évoqué un protocole d’accord avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’ONU et l’UE, qui, selon lui, l’engagerait à accepter son retour futur.
Il a également indiqué que la durée initiale de son séjour hors du pays était de six mois.
