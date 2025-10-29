Bienvenue sur Africanews

Gambie : Yahya Jammeh annonce son retour, mais le pouvoir brandit des poursuites judiciaires

Sur cette photo d'archive prise le jeudi 1er décembre 2016, le président gambien Yahya Jammeh montre son doigt encré avant de voter à Banjul, en Gambie.   -  
By Ali Bamba

Gambie

En Gambie, Yahya Jammeh pourrait faire face à la justice en cas de retour au pays, la menace vient directement du gouvernement.

Un avertissement sans ambiguïté adressé à l’ancien président, dimanche dernier une note vocale annonçait le retour de l'homme sur le sol gambien.

Janvier 2017, Yahya Jammeh a fui le pays pour s'exiler en Guinée-Équatoriale. Il avait tenté de s'accrocher au pouvoir après l'avoir perdu dans les urnes face à Adama Barrow.

L'ex-président, âgé de 60 ans, annonce depuis quelques années vouloir mettre fin à son exil mais les autorités actuelles brandissent la menace de poursuite judiciaire à son encontre.

Aucune date précise de retour n'est indiquée dans le message de Yahya Jammeh.

Cependant, il a évoqué un protocole d’accord avec l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’ONU et l’UE, qui, selon lui, l’engagerait à accepter son retour futur.

Il a également indiqué que la durée initiale de son séjour hors du pays était de six mois.

