RDC : le procès de l'assassinat de Lumumba fait débat

Un procès en Belgique retient l'attention en République démocratique du Congo celui du dernier suspect de l'assassinat du Premier ministre congolais, Patrice Lumumba.

Étienne Davignon était un jeune diplomate en poste au Congo au moment d e l’assassinat de 1961. Il est soupçonné d'avoir participé à l'assassinat du Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, a été renvoyé en jugement .

'' La vérité historique et juridique de cette affaire doit être révélée afin que les citoyens congolais et le reste du monde sachent exactement ce qui a conduit les colonialistes à assassiner Lumumba. Je pense qu’il y a également une autre question concernant les Congolais qui ont été impliqués dans cette affaire.'', déclare Michel Kitoko, directeur de la Fondation Patrice Lumumba.

Mais en Rdc, beaucoup dénoncent l'inertie de la justice. ''C'est le gouvernement belge qui a ordonné l'assassinat de Lumumba ; les officiers ne faisaient qu'exécuter les ordres. Il est inhabituel que cette affaire soit remise sur le tapis aujourd'hui, plus de 50 ans après, alors que la famille de Lumumba a réclamé justice. Ils veulent condamner un pauvre vieillard en fin de vie pour couvrir les véritables coupables.'', regrette Richard Makoffo, homme d'affaires congolais.

Patrice Emery Lumumba a conduit le Congo à l'indépendance en 1960 et a été tué quelques mois plus tard lors de troubles politiques.

La famille du héros de l'indépendance congolaise réclame justice depuis 2011. Étienne Davignon âgé de 93 ans est accusé de trois chefs d'accusation liés à des crimes de guerre. Son pourrait débuter en 2027.