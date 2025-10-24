Un universitaire fouille les décombres à Gaza à la recherche de ses livres

La maison de la rue Al-Jalaa a été réduite en décombres pendant le conflit, dispersant des milliers de livres qu’il avait rassemblés pendant plus de quatre décennies. La collection du chercheur comprenait des textes rares et des ouvrages de référence qui témoignaient de longues années d’étude et d’un patrimoine culturel. Une grande partie se trouve désormais déchirée, brûlée ou ensevelie sous du béton effondré. Sa recherche reflète une perte plus vaste à Gaza, où des maisons, des bibliothèques communautaires et des centres éducatifs ont été gravement endommagés ou détruits. Des habitants disent que la destruction n’a pas seulement fait des morts et détruit des abris, elle a aussi emporté des souvenirs, des connaissances et des liens avec l’histoire. Pour de nombreuses familles, récupérer des livres est devenu un acte symbolique pour préserver leur identité face au déracinement et à la perte.