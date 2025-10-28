Bienvenue sur Africanews

Sénégal : l'Assemblée nationale récuse la mise en accusation de Macky Sall pour la "dette cachée"

La secrétaire au Trésor Janet Yellen rencontre le président sénégalais Macky Sall lors du sommet des dirigeants américains et africains à Washington, le 15 décembre 2022.   -  
Copyright © africanews
Andrew Harnik/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Sénégal

L'ancien président Macky Sall, bénéficie d'un sursis dans une procédure de mise en accusation dans le cadre de la "dette cachée" du pays.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a déclaré irrecevable la proposition de résolution introduite par Guy Marius Sagna.

Lundi, ce député s'est vu débouté par l'organe du parlement avec son projet qui consiste à incriminer le pouvoir précédent dans l’épineux dossier de la dette dissimulée du pays de la Téranga.

Selon les médias locaux, l’institution parlementaire a évoqué un non-respect du règlement intérieur et se limite à un examen purement formel.

À l’issue de l'examen de huit initiatives, le bureau a conclu à l’irrecevabilité de sept d’entre elles.

En début d'année, le FMI a confirmé qu'"une partie de la dette du Sénégal avait été cachée" pour un montant d’environ sept milliards de dollars.

