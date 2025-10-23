Des vaccins COVID-19 à ARNm pourraient aider à lutter contre le cancer

Les vaccins contre le COVID-19, notamment ceux à base d’ARNm comme Pfizer et Moderna, pourraient offrir un avantage inattendu aux patients atteints de cancer. Des recherches récentes indiquent qu’ils pourraient stimuler le système immunitaire pour mieux combattre les tumeurs.

Le Dr Adam Grippin, du centre de cancérologie MD Anderson, explique : « Nous avons étudié plus d’un millier de patients atteints de cancer du poumon et de mélanome, traités par immunothérapie. Nous avons constaté que ceux ayant reçu un vaccin ARNm au début de leur traitement vivaient beaucoup plus longtemps que ceux qui ne l’avaient pas reçu. »

Les résultats révèlent qu’un vaccin Pfizer ou Moderna administré dans les 100 jours suivant le début du traitement augmente significativement les chances de survie, en particulier chez les patients atteints de cancers du poumon ou de la peau avancés.

Une piste pour de nouvelles thérapies

Un autre spécialiste souligne : « Ces données sont très prometteuses, car elles suggèrent que ces vaccins pourraient aider le corps à mieux se défendre contre le cancer. » Cependant, il précise que ces résultats doivent encore être confirmés dans des essais cliniques plus complets, avant toute utilisation en médecine courante.

Une étude sur près de 1 000 patients montre que ceux vaccinés contre le COVID-19 ont presque deux fois plus de chances d’être en vie trois ans après le traitement.

Le Dr Grippin conclut : « Le vaccin actuel pourrait non seulement renforcer la réponse immunitaire, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles thérapies à base d’ARN, plus efficaces pour ceux qui ne répondent pas aux traitements classiques. »

Contrairement aux vaccins traditionnels comme ceux contre la grippe, ceux à base d’ARNm offrent aujourd’hui une nouvelle perspective dans la lutte contre le cancer.