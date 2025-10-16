Des manifestations éclatent au Pérou, les protestataires demandent la démission du président

Les troubles, menés par des groupes de jeunes se faisant appeler la Génération Z, surviennent dans un contexte de forte augmentation des meurtres et des cas d'extorsion signalés à travers le pays. Alors que la Génération Z désigne globalement les personnes de moins de 30 ans, le mouvement péruvien s'est élargi pour inclure des membres de syndicats et des proches de civils tués lors des manifestations antigouvernementales de 2022 et 2023. Des affrontements ont éclaté près du bâtiment du Congrès, où les manifestants ont tenté de démanteler des barrières métalliques et ont été confrontés à la police antiémeute. Plusieurs personnes des deux côtés ont été blessées. Les manifestations font suite à la destitution de l'ancienne présidente Dina Boluarte vendredi dernier, après que les principaux partis au Parlement ont retiré leur soutien à moins de six mois des élections générales. José Jerí, un législateur de 38 ans, a assumé la présidence par intérim, faisant face à un pays de nouveau en proie à des turbulences politiques et à une colère publique croissante.