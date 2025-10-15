Des pluies torrentielles dévastent le Mexique, faisant 64 morts et des dizaines de disparus

Des milliers de soldats et de travailleurs d'urgence ont été déployés pour dégager les routes et rétablir l'accès aux zones coupées par des torrents de boue et de débris. Les autorités ont averti que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et que l'ampleur de la catastrophe dans les villes montagneuses reculées reste incertaine. Les fortes pluies ont été causées par la convergence de deux tempêtes tropicales au large de la côte ouest du Mexique, frappant à la fin d'une saison des pluies exceptionnellement intense. Les rivières en crue et les versants affaiblis ont déclenché des destructions généralisées, submergeant des villages et emportant des infrastructures. Les autorités ont déclaré que des hélicoptères et des bateaux étaient utilisés pour atteindre les communautés où l'accès routier reste impossible. Dans certaines des zones les plus touchées, les résidents locaux ont rejoint les efforts de sauvetage pour livrer des vivres et des fournitures. Dans l'Hidalgo, des bénévoles parcourent des heures à pied pour atteindre des colonies isolées, tandis que d'autres ont organisé des évacuations aériennes pour les personnes âgées et les enfants piégés par les inondations. La présidente Claudia Sheinbaum a déclaré que la priorité immédiate du gouvernement est la réouverture des routes et la livraison de l'aide essentielle aux communautés touchées.