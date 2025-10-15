Des milliers de manifestants à Udine avant le match de qualification Italie-Israël

La marche, organisée quelques heures avant le coup d'envoi, a été tenue à l'écart du Stadio Friuli, désigné comme un lieu à haut risque malgré une récente trêve conclue à Gaza. Les magasins et restaurants du centre d'Udine sont restés fermés, tandis que ceux qui ont ouvert ont été sommés de retirer les meubles et objets extérieurs pouvant être utilisés comme armes. La police a érigé des barrages routiers autour du stade, déclaré « zone rouge », ne permettant l'entrée qu'aux spectateurs munis de billets. Le bus de l'équipe israélienne a bénéficié d'une escorte de sécurité maximale lorsqu'il a quitté son hôtel, les autorités cherchant à éviter les confrontations entre les manifestants et les spectateurs. De nombreux manifestants ont exprimé leur scepticisme quant à la durabilité de la trêve négociée par les États-Unis entre Israël et le Hamas, brandissant des drapeaux et des banderoles appelant à une paix durable à Gaza. Avec un peu plus de 9 000 billets vendus pour le Stadio Friuli, qui peut accueillir 25 000 personnes, les organisateurs s'attendent à ce que la manifestation à l'extérieur soit plus nombreuse que la foule à l'intérieur du stade, alors que le match et la protestation se déroulent sous une forte présence policière.