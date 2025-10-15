Le niveau de dioxyde de carbone à son plus haut niveau, selon l'ONU

Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui piègent la chaleur, ont connu l'année dernière leur plus forte augmentation jamais enregistrée, atteignant un niveau jamais vu dans l'histoire de la civilisation humaine, ce qui a "turbochargé" le climat de la Terre et provoqué des conditions météorologiques plus extrêmes, a déclaré mercredi l'agence météorologique des Nations unies.

Dans son dernier bulletin sur les gaz à effet de serre, une étude annuelle publiée avant la conférence annuelle des Nations unies sur le climat, l'Organisation météorologique mondiale a déclaré que les taux de croissance du CO2 avaient triplé depuis les années 1960 et atteint des niveaux jamais observés depuis au moins 800 000 ans.

Les émissions provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, ainsi que la multiplication des incendies de forêt, ont contribué à alimenter un "cycle climatique vicieux", et les populations et les industries continuent de rejeter des gaz à effet de serre tandis que les océans et les forêts de la planète perdent leur capacité à les absorber, selon le rapport de l'OMM.

L'agence basée à Genève a déclaré que l'augmentation de la concentration moyenne mondiale de dioxyde de carbone entre 2023 et 2024 représentait le niveau annuel le plus élevé jamais enregistré depuis le début des mesures en 1957. Les taux de croissance du CO2 se sont accélérés, passant d'une augmentation annuelle moyenne de 2,4 parties par million par an au cours de la décennie 2011-2020 à 3,5 ppm entre 2023 et 2024, selon l'OMM.

Combustibles fossiles

"La chaleur piégée par le CO2 et d'autres gaz à effet de serre accélère le réchauffement climatique et entraîne des conditions météorologiques plus extrêmes", a déclaré Ko Barrett, secrétaire général adjoint de l'OMM, dans un communiqué. "Il est donc essentiel de réduire les émissions, non seulement pour notre climat, mais aussi pour notre sécurité économique et le bien-être de nos communautés."

Bill Hare, PDG de Climate Analytics, a qualifié ces nouvelles données d'"alarmantes et inquiétantes".

Même si les émissions de combustibles fossiles sont restées "relativement stables" l'année dernière, a-t-il déclaré, le rapport semble montrer une augmentation accélérée du CO2 dans l'atmosphère, "signalant une rétroaction positive due à la combustion des forêts et au réchauffement des océans, entraînés par des températures mondiales record".

"Ne nous y trompons pas, il s'agit d'un signe avant-coureur très clair que le monde se dirige vers une situation extrêmement dangereuse, due à l'expansion continue de l'exploitation des combustibles fossiles à l'échelle mondiale", a déclaré M. Hare. "Je commence à penser que cela annonce une catastrophe climatique lente qui se déroule sous nos yeux."

L'OMM a appelé les décideurs politiques à prendre davantage de mesures pour contribuer à réduire les émissions.

Réchauffement climatique

Alors que plusieurs gouvernements ont encouragé l'utilisation accrue d'hydrocarbures tels que le charbon, le pétrole et le gaz pour la production d'énergie, certaines entreprises et administrations locales se sont mobilisées pour lutter contre le réchauffement climatique.

Pourtant, M. Hare a déclaré que très peu de pays ont pris de nouveaux engagements climatiques permettant de "s'approcher ne serait-ce qu'un peu de la gravité de la crise climatique".

Selon l'OMM, l'augmentation prévue en 2024 place la planète sur la voie d'une hausse des températures à plus long terme. Elle a noté que les concentrations de méthane et d'oxyde nitreux, autres gaz à effet de serre causés par l'activité humaine, ont également atteint des niveaux records.

Ce rapport ne manquera pas de susciter de nouveaux doutes quant à la capacité du monde à atteindre l'objectif fixé dans l'accord de Paris sur le climat de 2015, qui consiste à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C (2,7 °F) par rapport à l'ère préindustrielle.

Le responsable des questions climatiques aux Nations unies, Simon Stiell, a déclaré que la Terre était désormais en passe d'atteindre 3 °C.

Les données mondiales de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) pour cette année jusqu'en juin révèlent que les taux de dioxyde de carbone continuent d'augmenter à l'un des rythmes les plus élevés jamais enregistrés, mais pas tout à fait aussi élevés qu'entre 2023 et 2024.

Les données mensuelles de l'agence pour le site de surveillance de longue date à Hawaï pour 2025 jusqu'en août ont également montré que les taux de CO2 continuent d'augmenter, mais pas autant qu'entre 2023 et 2024.