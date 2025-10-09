Les frappes israéliennes continuent à Gaza malgré l'annonce d'un accord de cessez-le-feu

Des images filmées vers 11 heures, heure locale, ont montré d'épais panaches de fumée s'élevant au-dessus de la plus grande ville de l'enclave après un nouveau bombardement. Malgré les frappes, des scènes de célébration ont été rapportées dans toute la bande de Gaza alors que les habitants recevaient la nouvelle de l'accord de paix annoncé. Des foules se sont rassemblées dans plusieurs villes, y compris dans des zones à accès internet limité, exprimant un espoir prudent que l'accord puisse mettre fin à deux ans de conflit dévastateur. Dans la première phase du plan, Israël devrait retirer ses troupes vers des positions convenues tandis que le Hamas libérera les otages restants en échange de prisonniers palestiniens. Les deux parties ont confirmé leur approbation de l'accord, bien que les détails de la liste des prisonniers soient encore en cours de finalisation.