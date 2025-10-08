Le nord du Vietnam frappé par de graves inondations alors que les rivières dépassent les niveaux dangereux

Certaines zones ont enregistré plus de 200 millimètres de pluie, et les rivières Bằng et Gâm ont toutes deux dépassé le niveau d'alerte maximal. Les autorités locales ont émis des avertissements urgents alors que les habitants luttent pour contenir les inondations et protéger leurs maisons et leurs biens. Mardi, plusieurs districts, dont le quartier Thục Phán, étaient à nouveau submergés, quelques jours seulement après le retrait des dernières eaux de crue. La montée des niveaux des rivières et les pluies continues ont causé des dommages généralisés, laissant certaines zones complètement isolées. Le comité provincial de gestion des catastrophes a indiqué que la saturation du sol avait dépassé les 85 %, augmentant le risque de glissements de terrain et d'inondations soudaines dans les régions montagneuses. Au moins 13 glissements de terrain ont été signalés le long des routes nationales, perturbant le trafic et entravant les efforts de secours. Les autorités ont déployé des équipes d'urgence et ont placé les forces de sauvetage en service 24 heures sur 24 alors que les opérations d'évacuation se poursuivent. Les responsables locaux exhortent les habitants des zones à haut risque à se déplacer vers des endroits plus sûrs, car la pluie devrait persister dans les jours à venir.