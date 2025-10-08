Des centaines de personnes manifestent à Mexico pour demander la fin de la guerre à Gaza

Des manifestants ont défilé pacifiquement dans la capitale, brandissant des drapeaux palestiniens et tenant des pancartes appelant à la justice et à la solidarité avec le peuple de Gaza. La manifestation a coïncidé avec de nouvelles discussions indirectes entre Israël et le Hamas en Égypte visant à parvenir à un cessez-le-feu et à assurer la libération des otages restants. À Gaza, l'offensive continue d'Israël a tué des dizaines de milliers de personnes et rasé des quartiers entiers. Ceux qui peuvent fuir échappent à une nouvelle attaque israélienne sur la ville de Gaza, tandis que beaucoup d'autres restent piégés au milieu de destructions généralisées et de pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. À Mexico, des militants et des étudiants se sont réunis pour dénoncer la guerre et exhorter leur gouvernement à rompre les relations diplomatiques avec Israël. La marche reflète la colère croissante du public face à la crise humanitaire à Gaza et les appels plus larges à une action internationale pour mettre fin au conflit.