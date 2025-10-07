Greta Thunberg expulsée d'Israël après avoir rejoint une flottille d'aide pour Gaza

Le groupe avait tenté de briser le blocus naval de Gaza imposé par Israël avant d'être intercepté et détenu par les forces israéliennes. Des foules ont accueilli Thunberg à l'aéroport international d'Athènes avec des chants de « Liberté pour la Palestine », alors que des militants et des partisans se rassemblaient pour la saluer à son retour. Les autorités israéliennes ont rejeté les allégations de mauvais traitements formulées par des militants expulsés, qui ont été renvoyés dans des pays comme la Turquie, l'Espagne et l'Italie au cours du week-end. Les avocats des droits de l'homme représentant les participants de la flottille affirment qu'environ 150 personnes restent en détention en Israël, parmi elles le petit-fils de Nelson Mandela, Mandla Mandela. Plusieurs détenus seraient en grève de la faim, tandis que les avocats accusent les autorités israéliennes d'utiliser une force excessive et de refuser aux détenus leurs droits, des accusations que l'Israël a fermement démenties. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les expulsés venaient d'au moins 17 pays, dont la Grèce, la France, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il a réitéré que les droits des militants avaient été respectés pendant leur détention et a accusé l'un des participants d'avoir agressé le personnel médical. L'interception de la flottille a déclenché des manifestations dans plusieurs villes du monde entier, alors que les appels à la fin du blocus de Gaza par Israël et à une plus grande responsabilité pour son offensive militaire en cours continuent de croître.