Une maison hantée à Detroit comptabilise les visiteurs qui s'enfuient de peur

Une maison hantée en banlieue de Detroit attire l'attention non seulement pour ses frayeurs, mais aussi pour la manière dont elles sont mesurées. Erebus Haunted Attraction, qui fonctionne pendant la saison d'Halloween, tient un décompte du nombre de visiteurs qui ne parviennent pas à terminer son parcours de quatre étages. Un « tableau d'affichage des froussards » numérique dans le hall montre le nombre de personnes qui ont fui prématurément, se sont évanouies, ont vomi ou ont perdu le contrôle de peur. Les opérateurs disent que le secret de l'intensité de l'attraction réside dans la « Scare School », un programme de formation où les acteurs apprennent à provoquer la peur de manière sûre et efficace. Avant la soirée d'ouverture, des dizaines de nouvelles recrues rejoignent des artistes expérimentés pour étudier la psychologie de la peur, pratiquer leurs mouvements et parfaire leur maquillage et leur costume. Les séances insistent également sur l'importance de rester dans le personnage tout en assurant la sécurité des visiteurs. Les responsables d'Erebus affirment que le programme aide à garantir que la maison hantée offre des frayeurs constantes sur les quatre niveaux. Plus les acteurs sont effrayants, notent-ils, plus les chiffres du tableau d'affichage des froussards augmentent — une mesure informelle du succès de l'attraction chaque saison d'Halloween.