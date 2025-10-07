Les Palestiniens de Gaza commémorent deux ans de conflit et de pertes

L'anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023, qui a tué environ 1 200 personnes en Israël et déclenché la guerre en cours, survient alors que des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont lieu en Égypte à la recherche d'un possible cessez-le-feu. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, les femmes et les enfants représentant environ la moitié des morts. Les combats ont déplacé environ 90 % des deux millions de résidents de Gaza, souvent à plusieurs reprises, tandis que les restrictions sur l'aide ont aggravé la faim et alimenté ce que les experts décrivent comme une famine dans la ville de Gaza. De grandes parties du territoire sont en ruines, et les hôpitaux continuent de lutter contre les pénuries de personnel, de médicaments et d'équipements. À travers Gaza, les survivants décrivent les deux dernières années comme marquées par la perte, la faim et l'instabilité. Beaucoup, en retournant chez eux, ont trouvé des quartiers entiers détruits, tandis que les travailleurs de la santé traitent les patients dans des services surpeuplés et que les journalistes continuent de risquer leur vie pour couvrir la guerre. Les groupes de défense des droits ont accusé Israël de commettre des atrocités, tandis qu'Israël soutient que sa campagne est un acte légitime d'autodéfense visant à démanteler le Hamas, le groupe responsable de l'attaque de 2023.