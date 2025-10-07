Le cimetière de voitures en Israël devient un mémorial silencieux aux victimes de l'attaque du Hamas

Connu sous le nom de « Mur de voitures » d'Israël, les carcasses ont été saisies par des militants lors de l'assaut qui a fait plus de 1 200 morts. Le site est depuis devenu un sanctuaire et un symbole de souvenir pour ceux qui ont perdu la vie dans cette attaque sans précédent. À l'aube de ce jour-là, près de 4 000 assaillants menés par le Hamas ont franchi les barrières depuis Gaza et ont dévasté le sud d'Israël. Parmi leurs cibles se trouvait le festival de musique Nova, où des centaines de jeunes ont été tués alors que les militants descendaient sur la foule en paramoteurs. Les questions sur la manière dont les attaquants ont réussi à franchir les défenses israéliennes et à opérer pendant des heures avant l'intervention de l'armée continuent de hanter les survivants et les familles des victimes. À Kibbutz Be’eri, à seulement deux kilomètres de la frontière de Gaza, 370 hommes armés ont pris d'assaut la communauté, tuant 102 résidents, y compris des bébés et des personnes âgées. Monette, qui s'est cachée dans une pièce sécurisée pendant 36 heures, se souvient de l'horreur et de la confusion de ce jour-là. Deux ans plus tard, elle peine encore à comprendre pourquoi l'aide a mis si longtemps à arriver, alors que les cicatrices du 7 octobre restent profondément ancrées dans la mémoire collective d'Israël.