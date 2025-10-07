Des commémorations organisées en Israël pour le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas

Des événements commémoratifs ont eu lieu à travers le pays, avec une cérémonie principale organisée par des familles endeuillées plutôt que par le gouvernement, reflétant la frustration croissante du public envers la gestion du conflit par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. À Reim, des visiteurs ont déposé des fleurs et allumé des bougies à un mémorial sur le site du festival de musique Nova, où des centaines de personnes ont été tuées dans l'une des attaques les plus meurtrières de ce jour-là. L'assaut mené par des militants de Hamas a fait environ 1 200 morts, principalement des civils, et 251 autres personnes ont été prises en otage. Beaucoup de ces otages ont depuis été libérés par des négociations, bien que 48 restent à Gaza, dont environ 20 seraient encore en vie. Le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait les otages restants que si Israël accepte un cessez-le-feu permanent et retire ses troupes de Gaza. Netanyahu a rejeté ces conditions, promettant de poursuivre les opérations militaires jusqu'à ce que tous les captifs soient libérés et que le Hamas soit démantelé. La guerre, qui entre maintenant dans sa troisième année, a laissé Gaza en ruines et a approfondi les divisions politiques au sein d'Israël.