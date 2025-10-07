Israël se souvient du 7 octobre alors que la guerre à Gaza continue et que les pourparlers reprennent

Les commémorations, organisées par les familles endeuillées plutôt que par le gouvernement, reflètent les divisions croissantes au sein de la société israélienne concernant la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa gestion de la guerre. À Gaza, l'offensive israélienne continue de dévaster l'enclave, avec des dizaines de milliers de morts et la majorité de la population déplacée au milieu de la destruction et de la famine généralisées. De nombreux habitants de Gaza fuient une nouvelle invasion israélienne, tandis que d'autres sont incapables de partir en raison des coûts élevés et des routes endommagées. Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont repris cette semaine à Sharm el-Sheikh en Égypte, se concentrant sur une proposition de paix soutenue par les États-Unis incluant un potentiel cessez-le-feu et la libération des 48 otages restants détenus par le groupe militant. La guerre a commencé lorsque des militants dirigés par le Hamas ont lancé une attaque surprise sur le sud d'Israël, tuant environ 1 200 personnes et en enlevant 251 autres. La campagne de représailles d'Israël a depuis tué plus de 67 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui affirme que les femmes et les enfants représentent environ la moitié des victimes. Les groupes de défense des droits accusent Israël de génocide, des allégations qu'il nie, affirmant que ses opérations militaires ciblent le Hamas et sont menées en légitime défense. Le conflit a laissé Gaza en ruines et a approfondi la colère et la douleur des deux côtés, la paix semblant toujours hors de portée deux ans plus tard.