Les familles de Nir Oz commémorent les deux ans des attaques du 7 octobre

Nir Oz a été l'une des communautés les plus durement touchées, avec 106 résidents tués et 30 enlevés lorsque des militants dirigés par le Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël. Lors de la cérémonie, les noms des victimes ont été lus à haute voix tandis que les familles déposaient des fleurs et s'occupaient des tombes de leurs proches. La commémoration a eu lieu alors que des responsables israéliens et du Hamas se sont rencontrés à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour discuter d'un possible cessez-le-feu à Gaza. Les discussions sont centrées sur la phase initiale d'un accord qui pourrait inclure un retrait partiel israélien et la libération des otages en échange de prisonniers palestiniens. Daniel Lifshitz, résident de Nir Oz, dont les grands-parents font partie des personnes tuées et enlevées, a déclaré que son espoir réside dans les efforts diplomatiques renouvelés, ajoutant que « tous les otages doivent être libérés sans délai ». Le Hamas a accepté des éléments d'un plan de paix soutenu par les États-Unis proposé par le président Donald Trump, qui appelle à la libération de tous les 48 otages restants — environ 20 étant supposés vivants — dans les trois jours. La guerre a commencé lorsque des militants du Hamas ont tué environ 1 200 personnes et en ont enlevé 251 autres en Israël. Depuis lors, l'offensive israélienne a dévasté une grande partie de Gaza, les responsables de la santé rapportant plus de 67 000 Palestiniens tués, dont près de la moitié sont des femmes et des enfants.