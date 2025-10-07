Le festival R.o.R. en Slovénie se termine par un hommage à la Terre et aux éléments

Intitulée Elements Begins, l'édition de cette année a marqué la dernière partie d'une trilogie centrée sur des thèmes célestes, après des éditions précédentes dédiées à la Lune et à Mars. L'événement a réuni des artistes et scientifiques locaux et internationaux et a été cofinancé par l'Institut Public GO! 2025 – Capitale Européenne de la Culture, Nova Gorica. Organisé par l'Institut d'Art Contemporain BridA, le festival a examiné la relation entre l'humanité et le cosmos à travers des perspectives artistiques et scientifiques. Selon les organisateurs, les œuvres exposées ont mis en lumière comment “les idées visionnaires et les exploits scientifiques ont façonné le développement de notre civilisation,” tout en attirant l'attention sur le fragile équilibre entre la nature et le progrès humain. Le thème des quatre éléments classiques — terre, air, eau et feu — a servi de métaphore pour l'harmonie et les conséquences de la négligence environnementale. Parmi les moments forts du festival figurait Gaia, une installation à grande échelle de l'artiste britannique Luke Jerram, créée en collaboration avec la NASA, qui projetait des images détaillées de la surface de la Terre. Parmi les autres œuvres notables, on trouvait Mycelium de Martina Testen et une série d'installations lumineuses qui formaient l'exposition Light Path, avec des contributions d'artistes issus de huit pays européens. Pendant trois jours, des milliers de visiteurs ont exploré 12 installations et projections illuminées à travers Nova Gorica, célébrant l'intersection de l'art, de la science et de la planète qui les soutient.