Athènes paralysée par une grève générale contre la nouvelle législation du travail

Les syndicats grecs ont organisé une grève nationale de 24 heures mercredi pour s'opposer à la nouvelle législation du travail. Les réformes visent à introduire une plus grande flexibilité, en autorisant des quarts de travail pouvant aller jusqu'à 13 heures, avec un plafond hebdomadaire de 48 heures. Les syndicats dénoncent toutefois le projet comme une menace pour les droits fondamentaux et avertissent qu'il exposera les travailleurs à des pratiques déloyales. La manifestation a paralysé Athènes : les ferries sont restés bloqués dans les ports, les taxis n'ont pas circulé dans les rues et les transports publics ont été réduits. Les écoles, les tribunaux et les hôpitaux ont également été largement perturbés. Bien que des milliers de personnes aient défilé et que les services aient été fortement perturbés, la police a confirmé qu'aucune violence importante n'avait été signalée.