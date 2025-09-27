À la tribune de l’ONU, le Mali défend la souveraineté de l'AES

S’exprimant à la tribune des Nations unies, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, a réaffirmé l’engagement des États du Sahel à lutter contre le terrorisme.

Il a décrit cette menace comme un défi majeur à la stabilité sociale, tout en répondant aux critiques croissantes concernant le respect des normes démocratiques dans la région. Saluant les progrès réalisés sur le terrain, Abdoulaye Maïga a félicité les efforts déployés par les trois pays de l'AES pour faire face au terrorisme : sous l'impulsion de nos Chefs d'Etat, les Forces de Défense et de Sécurité des trois pays de la Confédération AES travaillent en étroite collaboration dans un esprit de concertation et de complémentarité sans précédent. Elles sont animées par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, axée sur le renforcement des capacités opérationnelles de nos Forces de Défense et de Sécurité par un recrutement massif, une formation adéquate et la mise à disposition d'équipements appropriés, donne chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous unir pour combattre nos ennemis communs.

Le chef du gouvernement malien a insisté sur la nécessité de à la mise en place d’un partenariat international équitable, fondé sur le respect mutuel et orienté vers les aspirations des populations locales : la Confédération de l'AES offre aux Nations Unies une opportunité historique : se placer du côté de la vérité, reconnaître que le peuple de l'AES est attaqué et soutenir une Confédération qui se bat à la fois pour elle-même et pour l'Afrique, pour la stabilité du continent et, indirectement, pour celle du monde entier."

Dans un geste symbolique fort, les chefs d’État de la Confédération AES ont annoncé, le 22 septembre dernier, leur retrait immédiat du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI). Ce retrait s’accompagne d’une volonté affirmée de privilégier des mécanismes de justice endogène, en accord avec les valeurs culturelles et sociétales propres à leurs pays.