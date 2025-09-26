Le Royaume-Uni va introduire des cartes d'identité numériques

Les citoyens britanniques et les résidents permanents devront présenter une carte d'identité numérique obligatoire pour obtenir un emploi, a annoncé vendredi le Premier ministre Keir Starmer, relançant une idée controversée visant à montrer que le gouvernement contrôle les frontières du pays.

Le gouvernement affirme que ce projet contribuera à réduire l'immigration clandestine en rendant plus difficile le travail dans l'économie souterraine. Il affirme également qu'il facilitera l'accès aux soins de santé, à l'aide sociale, à la garde d'enfants et à d'autres services publics.

"Vous ne pourrez pas travailler au Royaume-Uni si vous ne disposez pas d'une carte d'identité numérique. C'est aussi simple que cela", a déclaré M. Starmer lors d'une réunion internationale de politiciens de centre-gauche à Londres. Il a ajouté que le nouveau système d'identification serait mis en place avant les prochaines élections, prévues en 2029.

La Grande-Bretagne n'a pas imposé de carte d'identité obligatoire aux citoyens ordinaires depuis peu après la Seconde Guerre mondiale, et cette idée est depuis longtemps controversée, les défenseurs des droits civiques arguant qu'elle porte atteinte à la liberté individuelle et met en danger les informations personnelles.

L'ancien Premier ministre Tony Blair a tenté d'introduire des cartes d'identité biométriques il y a 20 ans afin de lutter contre le terrorisme et la fraude, mais le projet a été abandonné après une forte opposition de la part du public et du Parlement.

"On a toujours eu le sentiment que la Grande-Bretagne n'était pas une société dite "Vos papiers, s'il vous plaît", contrairement à l'Europe continentale et à d'autres pays où les cartes d'identité sont assez courantes", a déclaré Tim Bale, professeur de sciences politiques à l'université Queen Mary de Londres.

"Il faut toutefois reconnaître que, étant donné que l'on est contraint d'une certaine manière de prouver son identité dans une multitude de circonstances, tant dans les relations avec les pouvoirs publics qu'avec le secteur privé, une carte d'identité numérique serait en fait très utile."

M. Starmer a déclaré que les gens n'auraient pas à porter leur carte d'identité sur eux ni à la présenter, mais qu'elle serait obligatoire pour obtenir un emploi.

Lors de l'annonce de ces projets au Global Progress Action Summit, auquel ont participé des personnalités politiques telles que le Premier ministre canadien Mark Carney et le dirigeant espagnol Pedro Sánchez, M. Starmer a déclaré : "Pendant trop longtemps, il a été trop facile pour les gens de venir ici, de se glisser dans l'économie souterraine et de rester ici illégalement."

"Parce que, franchement, nous avons hésité à dire des choses qui sont clairement vraies", a déclaré Starmer, ajoutant que "chaque nation doit simplement contrôler ses frontières. Nous devons savoir qui se trouve dans notre pays."

Il a déclaré que montrer aux électeurs que le système d'immigration est équitable était essentiel pour vaincre la "politique de revendications prédatrices" proposée par les partis d'extrême droite.

Le gouvernement a déclaré que l'identité numérique sera gratuite et fonctionnera pour les personnes qui ne possèdent pas de smartphone, et qu'il organisera une consultation publique pour en définir les détails.

À l'instar des précédents gouvernements conservateurs, l'administration du Parti travailliste de Starmer lutte pour empêcher les migrants de traverser la Manche dans des bateaux pneumatiques fragiles, pilotés par des passeurs. Quelque 37 000 personnes ont traversé la Manche à bord de petits bateaux l'année dernière, et plus de 30 000 depuis le début de l'année.

Starmer s'est engagé à réduire ce nombre en s'attaquant aux gangs criminels de passeurs qui organisent ces traversées et en réduisant les "facteurs d'attraction" qui poussent les migrants à venir au Royaume-Uni, notamment la perception qu'il est facile de trouver un travail au noir.