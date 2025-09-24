Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Des agriculteurs et des groupes indigènes s'affrontent avec la police en Équateur au sujet des subventions au diesel

Des manifestants ont bloqué une route principale menant à la ville, exigeant le retour des subventions pour le diesel. Les subventions, en place depuis 1974, ont été supprimées le 17 septembre, faisant presque tripler le prix du carburant à 0,48 dollar par gallon. Les protestataires affirment que cette augmentation menace leurs moyens de subsistance, car le diesel est essentiel pour les machines agricoles et le transport. Le commandant de police, le colonel Edgardo Moreno Suarez, a déclaré que les officiers ont essayé de disperser les manifestants progressivement, mais ont ensuite utilisé des gaz lacrymogènes et arrêté au moins un manifestant. Les organisateurs ont déclaré qu'ils s'attendent à ce que plus de personnes rejoignent les manifestations dans les jours à venir.

Plus d'actualités sur
Équateur Politique Equateur

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.