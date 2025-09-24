Des agriculteurs et des groupes indigènes s'affrontent avec la police en Équateur au sujet des subventions au diesel

Des manifestants ont bloqué une route principale menant à la ville, exigeant le retour des subventions pour le diesel. Les subventions, en place depuis 1974, ont été supprimées le 17 septembre, faisant presque tripler le prix du carburant à 0,48 dollar par gallon. Les protestataires affirment que cette augmentation menace leurs moyens de subsistance, car le diesel est essentiel pour les machines agricoles et le transport. Le commandant de police, le colonel Edgardo Moreno Suarez, a déclaré que les officiers ont essayé de disperser les manifestants progressivement, mais ont ensuite utilisé des gaz lacrymogènes et arrêté au moins un manifestant. Les organisateurs ont déclaré qu'ils s'attendent à ce que plus de personnes rejoignent les manifestations dans les jours à venir.