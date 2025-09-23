Des pluies torrentielles provoquent des inondations et des glissements de terrain dans le nord de l'Italie

Les équipes d'urgence se sont précipitées pour évacuer les résidents et dégager les routes. Les pompiers ont rapporté avoir secouru des personnes bloquées dans leurs véhicules, tandis que d'autres ont été évacuées de leurs maisons alors que les eaux de crue montaient. Les services ferroviaires ont également été perturbés, les équipes travaillant à enlever les débris des lignes bloquées. Des images de Meda, dans la région de Lombardie, montraient des rues submergées et des dégâts importants aux infrastructures, soulignant l'ampleur des inondations qui ont frappé plusieurs communautés du nord.