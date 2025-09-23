Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Grève générale : manifestations dans les villes italiennes contre la guerre à Gaza

La grève, soutenue par les syndicats de base, a impliqué à la fois les secteurs public et privé et a attiré des milliers de personnes dans les rues. À Milan, les manifestants ont envahi la gare centrale de la ville, tandis qu'à Rome, les manifestants ont bloqué le périphérique. De grands rassemblements ont également eu lieu à Venise, notamment dans son port, où les militants ont dénoncé le départ de navires transportant des armes vers Israël. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants à Venise et Bologne après des heures de marches et de sit-in. Les organisateurs ont déclaré que la grève et les manifestations visaient à augmenter la pression sur les autorités pour qu'elles adoptent une position plus ferme sur le conflit.

Plus d'actualités sur
Italie Grève palestine

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.