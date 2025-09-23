Grève générale : manifestations dans les villes italiennes contre la guerre à Gaza

La grève, soutenue par les syndicats de base, a impliqué à la fois les secteurs public et privé et a attiré des milliers de personnes dans les rues. À Milan, les manifestants ont envahi la gare centrale de la ville, tandis qu'à Rome, les manifestants ont bloqué le périphérique. De grands rassemblements ont également eu lieu à Venise, notamment dans son port, où les militants ont dénoncé le départ de navires transportant des armes vers Israël. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants à Venise et Bologne après des heures de marches et de sit-in. Les organisateurs ont déclaré que la grève et les manifestations visaient à augmenter la pression sur les autorités pour qu'elles adoptent une position plus ferme sur le conflit.