Des milliers de motards se rassemblent à Fatima pour la bénédiction annuelle des casques

Pour la dixième année, cet événement combine foi et sécurité routière, offrant aux motards une protection spirituelle de la Vierge Marie alors qu'ils traversent le pays. Les participants ont assisté à une conférence sur la sécurité routière et la foi, avant de participer à la messe, où beaucoup ont levé leurs casques pour recevoir la communion. Le moment central est survenu lorsque les prêtres ont traversé la foule, aspergeant d'eau bénite les casques tenus haut par les motards. L'Autorité nationale de la sécurité routière du Portugal a signalé plus de 9 900 accidents de moto en 2024, dont 120 mortels. Les organisateurs disent que le pèlerinage, avec son mélange de prière et de rituel, offre à la fois un appel à des routes plus sûres et une démonstration de la foi partagée de la communauté.